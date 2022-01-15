Erdoğan: Bunun bedelini ödeyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da il danışma toplantısında, "10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Bilhassa Yassıada mahkemeleriyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

Aydın bizi bugün efelere yakışan bir muhabbetle bağrına bastı. Aydın'ın adeta coşkun akan ırmaklara gibi yollara, balkonlara taşan o büyük sevdasına bugün yeniden şahit olduk. Tüm Aydın'a en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum, tüm Aydınlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum.

Biz 81 ilde 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyorum.

"Adnan Menderes'i özlemle yad ediyoruz"

Aydın'ın bizim kalbimizde müstesna bir yeri var. Aydın merhum Adnan Menderes gibi vatan millet sevdalısı bir lideri Türk siyasetine kazandırmış bir kenttir. Bugün merhum başbakanımızı kendi memleketinde bir kez daha şükranla, özlemle yad ediyoruz. Toplantıdan sonra açılışını yapacağımız Adnan Menderes Müzesi ile onu yaşatacak bir eseri daha Aydın'a kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız.

Rahmetli Menderes bu ülkeye meftun, çalışkan, ufuk ve dert sahibi bir insandı. Anadolu insanının yüzü tek parti döneminden sonra ilk kez onunla güldü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun döneminde tanıştı.

İmam hatip okulları ilk kez onun döneminde açıldı. Ezan-ı Muhammedi aslına uygun şekilde ilk kez onun döneminde okundu.

10 yıl süren başbakanlığı döneminde Menderes milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Şehit edilmesinin üzerinden 60 sene geçmesine rağmen milletimiz Menderes'i unutmamıştır. Bilhassa Yassıada mahkemeleriyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır.

"CHP bunun bedelini ödeyeceksiniz"

Bu cinayetin failleri aradan geçen 60 seneye rağmen nefretle hatırlanıyor. Ey CHP bunun bedelini ama bu dünyada ama ebedi alemde ödeyeceksiniz.

Güya Menderes Ardahan'ı ve Kars'ı Rusya'ya satmak istiyormuş. Celal Bayar'ın banka hesabında 103 milyon lira varmış. Fatih Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği araba altın kaplamaymış. Demokrat Parti yüzlerce öğrenciyi öldürmüş, kıyma makinelerine atılmış. Hasan Polatkan'ın zimmetinde 4 milyon lira çıkmış. CHP bunlar gibi yüzlerce iftirayı, yüzlerce yalanı milletin üzerine boca ettiler.

Biliyorsunuz bunların düsturu mümkün olan en büyük yalanı söylemek ve bunu devam ettirmektir. Menderes'i yıpratmaya, milletin gözünde değersiz hale getirmek istemişlerdir.

Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset anlayışı değişmedi. Darbeye giden yolların taşlarını döşeyen CHP, bugün de milletimizi kutuplaştırmaya çalışıyor.

15 Temmuz destanı ile birlikte Türkiye'de demokrasi dışı her yöntemin kapandığını göremiyorlar. Güya siyaset yapıyorlar ama Türk siyasetini okumaktan bile acizler. Bu milletin hassasiyetlerini göremeyecek kadar bu millete uzaklar.

"Ben dindar nesil dedikçe kuduruyorlar"

Ben dindar nesil dedikçe bu CHP çıldırıyor, kuduruyor. Öyle ki artık dilleri ile akılları arasındaki bağ tamamen kopmuş durumda.

Yönettikleri belediyelerde vatandaş temel hizmetleri alamazken çiftçiye bedava elektrik vermekten bahsediyorlar. Halep oradaysa arşın da burada. Gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyük şehir belediyelerinde başlayın. Benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin elektriği. Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim. 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı?' dedim. Namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler.

"Çanlar Bay Kemal için çalmaya başladı"

Kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuğu koruma peşindeler. Bunlar çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak, koltuk değneği olacak kadar kontrolü kaybettiler.

Çanlar Bay Kemal ve yoldaşları için çalmaya başladı. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar.

Muhalefetin çapsızlığı ve beceriksizliği ortadayken bizim yapmamız gereken hizmetlerimizi vatandaşlarımıza hakkıyla anlatmaktır. Hiçbir yalan hakikatler kadar ikna edici değildir. Azmin ve cesaretin önünde hiçbir engel duramaz.