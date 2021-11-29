Erdoğan'dan önemli açıklama: 80 gün gibi rekor sürede...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinop Ayancık Köprüsü'nün açılışında video mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Açılışını yaptığımız Sinop-Ayancık Terminal Köprüsü'nün şehrimize, ilçemize ve siz kardeşlerime hayırlı olmasını diliyorum. Bu vesileyle ağustos ayında meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı ve etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk"

Bu sene dünyanın farklı yerlerinde olduğu gibi ülkemizde de yıkımlara, can ve mal kayıplarına yol açan tabi afetler yaşandı. Bir taraftan koronavirüs salgınıyla mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da sel, deprem ve yangın felaketleriyle mücadele ettik. Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk. Tüm imkanlarımız ve kurumlarımızla felaketin ilk anından itibaren afetzede kardeşlerimizin yanında olduk. Yaraların sarılması, zararların tazmini ve afet bölgelerinin yeniden ayağa kaldırılması için gereken her türlü çabayı safettik.

'Terminal köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamladık'

İşte bugün Sinop'ta bu sözümüzü gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Hatırlayacağınız üzere 11 Ağustos'ta yaşanan selde ilimizdeki 564 kilometre uzunluğundaki yol ağımızın 54 kilometresinde hasar oluşmuştu. Ayancık-Türkeli arasındaki İkisu Köprüsü ile Ayancık şehir merkezinde bulunan terminal ve Şevkişentürk Köprüleri de yıkılmıştı. Bu tablo karşısında yol açma ve teressubat temizleme çalışmaları için hemen 195 adet iş makinesi ve 219 personeli bölgeye sevk ettik. Geçici köprüler yapmak suretiyle tüm güzergahlarda oluşan tahribatı gidererek ilimiz genelinde güvenli ulaşım yapılabilmesini sağladık. Ardından İkisu-Ayancık arası, Türkeli-Ayancık arası, Yenikonak-Erfelek arası, Ayancık-Yenikonak arası kesimlerde oluşan sel hasarlarının giderilmesi için yapım ihalelerini gerçekleştirerek çalışmaları başlattık. Dört açıklıklı toplam 110 metre uzunluğundaki Terminal Köprüsü'nü 80 gün gibi rekor sürede tamamlayarak bugün açılışa hazır hale getirdik. Selde yıkılan diğer iki köprümüzün inşasını da inşallah sırasıyla aralık ve mart aylarında bitirmeyi hedefliyoruz. Diğer projelerimizle ilgili süreçleri de yakından takip ediyoruz.

'Son 19 yılda millete verdiğimiz tüm sözleri tuttuk’

Son 19 yılda millete verdiği tüm sözleri tutan bir kadro olarak inşallah bundan sonra da insanımıza mahcup olmayacağız. Başkaları ülketin felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz Sinop ile beraber 81 vilayetimizin tamamı için çalışmayı sürdüreceğiz. Sizlerden felaket tellallarına kulak asmadan hükümetinize ve devletinize güvenmeyi devam etmenizi istiyorum. Bugüne kadar nasıl sırt sırta vererek nice badireyi aştıysak inşallah bugünkü sıkıntılarımızın da üstesinden hep birlikte geleceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim bizi her türlü musibetten, felaketten korusun.

Açılışını yaptığımız Terminal Köprüsü'nün bir kez daha ülkemize, bölgemize, şehrimize, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eserin inşasında emeği geçen bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmasını, işçisinden mühendisine herkesi tebrik ediyorum."