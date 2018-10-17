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Erdoğan'dan ODTÜ'lülere manidar hediye

ODTÜ mezuniyet töreninde, kendisine hakaret içeren skandal pankartı açtıkları için gözaltına alınan öğrencilerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ödüllü projelerle gündeme gelin" tavsiyesinde bulunup öğrencilere yerli telefon hediye etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 10:21
Erdoğan'dan ODTÜ'lülere manidar hediye

ODTÜ'lü öğrencilerin aileleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avukatı Hüseyin Aydın ile irtibata geçti. Öğrencilerden birinin annesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazması üzerine görüşmeye giden süreç başladı.

Samimi ortamda gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen öğrencilerin talebi ise geri çevrilmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğrencileri kabul etti. Öğrencilerin çiçek takdim ettiği ve samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Erdoğan, öğrenciler ile tek tek ilgilendi, ailelerini ve nereli olduklarını sordu. Öğrencilerden birinin savunma sanayi ile ilgili ödüllü projesi olduğunu öğrenmesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayi alanında yapılanları anlattı. Erdoğan, seçkin bir üniversite olan ODTÜ'nün de savunma sanayi alanına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin kalkınması için uğraştıklarını belirterek, gençlerden de bu atılımlara katkı sağlamalarını istedi.

Erdoğan, yerli cep telefonu hediye etti 

AA'nın haberine göre, öğrencilerden biri böyle bir olaya sebebiyet vermek istemediklerini, bu nedenle üzgün ve pişman olduklarını bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmenin sonunda öğrencilere, "Yerli bir cep telefonu size hediye ediyorum" diyerek, telefon armağan etti.

Ödüllü projeye yoğun ilgi gösterdi 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Saray'da kabul ettiği öğrencilerle görüşmesi yaklaşık 45 dakika kadar sürdü. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada öğrencilerle Erdoğan arasında sıcak bir sohbet gerçekleştiği belirtildi. Erdoğan'ın, öğrencilerden birinin savunma sanayisine yönelik yaptığı ödüllü projesine yoğun ilgi gösterdiği ve öğrencilerden böyle projelerle gündeme gelmelerini istediği belirtildi. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yaşanan gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa değinen konuşmalar yaptığı da kaydedildi.

Çelik: Dava geri çekilecek 

ODTÜ'de pankart açtıktan sonra gözaltına alınan geçlerin Erdoğan'la görüşmesi konusunda AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Gençlerin yaptıkları kabul edilemeyecek birşeydi. Zaman içinde gençlerin aileleri bizimle temas kurup Cumhurbaşkanımızla görüşmek istediler. Bu kabul sırasında genç arkadaşlarımızla güzel bir sohbet oldu. Ödül kazanan bir arkadaşımız vardı Cumhurbaşkanımız o arkadaş ve projesiyle yakından ilgilendi. Bu ülkeye hizmet edebileceğiniz projelerle anılın diyerek onlarla konuştu. Bir tanesi savunma sanayisiyle ilgili bir projeden ödül almış. İyi bir karşılıklı diyalog oldu" dedi.

Çelik, ODTÜ'lü öğrenciler hakkında Cumhurbaşkanı tarafından açılan davanın da yarından itibaren geri çekileceğini açıkladı.

Olay 

ODTÜ'lü öğrenciler mezuniyet törenleri sırasında 'Tayyipler alemi' olarak bilinen bir dizi karikatürü pankart olarak taşımış ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu öğrenciler hakkında şikayette bulunmuştu. Erdoğan'ın şikayeti sonrası öğrenciler uzun süren bir gözaltı süreci sonrası serbest bırakılmıştı.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 10:21
  1. Orta Doğu Yüksek Teknoloji Enstitüsü
  2. Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik
  3. Ortadoğu Teknik Üniversitesi
  4. Avrupa Birliği Bakanı Çelik
  5. Adalet Ve Kalkınma Partisi
  6. Milliyetçi Hareket Partisi
  7. Ak Parti Genel Merkezi
  8. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  9. genel başkanı bahçeli
  10. Recep Tayyip Erdoğan
  11. Tayyip Erdoğan
  12. Devlet Bahçeli
  13. Hüseyin Aydın
  14. lider bahçeli
  15. Cumhurbaşkanı
  16. Recep Tayyip
  17. Ömer Çelik
  18. AK Parti
  19. Akparti
  20. Aydın
  21. R.T.E
  22. Saray
  23. Genç
  24. Anne
  25. Odtü
  26. AKP
  27. MHP

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