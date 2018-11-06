Erdoğan'dan "O isimler aday olacak mı?" sorusuna yanıt!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının ardından gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

BAKANLAR ADAY OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilerin 2019 yerel seçimlerde bakanların aday gösterilip gösterilmeyeceğiyle ilgili soruya "Darda zorda kaldık mı neden olmasın." cevabını vererek kapıyı açık bıraktı.

BİNALİ YILDIRIM'IN ADAYLIĞI

Erdoğan, "Yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım mı?" sorusu üzerine ise, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" yanıtını verdi.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

Erdoğan, ABD'nin İran'a yönelik yaptırım kararlarıyla ilgili olarak, "Herşey A’dan Z’ye net değil ama biz bu yaptırımları doğru bulmuyoruz. Bu yaptırımlar dünyanın dengesini bozmaya yönelik adımlardır. Bunlar uluslararası hukuka da uluslararası diplomasiye de…. Artık dünya barışla dayalı bir süreci yaşamak istiyor. Emperyal dünyada yaşamak istemiyoruz. Emperyalist baskılarla bir dünyada yaşamak istemiyoruz. İnsanların huzurlu barış işçinde güven içinde yaşadıkları dünya istiyoruz. Benim imkanım gücüm var dolayısıyla ben her şeyi yaparım olmamalı. Şu anda atılan adımlarda AB ve AB ülkeleri bunların tamamına yakını bu işe olumlu bakmıyor. Hepsi farklı yerde. Paris’te yapılacak zirvede de bu konular masaya gelecek. Masaya yatırılacak. Görüşme imkanı orada olacak." dedi.

KESİNLİKLE UYMAYIZ

Erdoğan, "Türkiye’nin 6 aylık süre ardından bir yol haritası var mı? İran ile anlaşmaların kesilmesi söz konusu mu?" sorusuna "Hayır biz bir defa ta başından beri, bugünlük bir olay değil. Yaptırımlar konusunda bizim duruşumuz hep net oldu. Petrole yönelik konularda bunu hep söyledik. Alternatifsiz bir şeydir. Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Biz buradan 10 milyar metreküp yılda doğalgaz alıyoruz. Almadığımız zaman vatandaşımı kışın soğuğunda donduracak mıyım? Öyleyse böyle bir şeyi uyamayız, kabullenemeyiz." cevabını verdi.

HALKBANK KONUSU TRUMP İLE GÖRÜŞMEDE PARİS'TE GÜNDEMDE Mİ?

Telefonda gündeme geldi zaten. Tabii ki Hazine ve Maliye Bakanlarımız birbirleri ile görüşmelerini devam ettiriyor olumlu bir yolda o da devam ediyor.

ABD ASKERLERİNİN SDG'LİLERLE DEVRİYESİ

Maalesef…. Bunların hepsini Paris’te bunları görüşeceğiz. Belgeleri ile her şeyi ile. Kabul edilebilir bir şey değil. Kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi böyle bir durum kesinlikle sınırda ciddi olumsuzluklara neden olur. Ben inanıyorum ki Sayın Trump ile konuştuğumuzda da herhalde bu konuyla ilgili süreci durduracaklardır diye düşünüyorum.