Erdoğan'dan muhalefete kötü haber: Artık mümkün değil!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Şehir Hastanesi açılış töreninde konuştu.

Erdoğan, ''Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir. On yıllardır sorun, kriz ve kaos üreten mevcut yapının devam etmesi veya geri getirilmesi mümkün değildir.'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ülkenin ve milletin geleceği için tek bir proje dahi ortaya koyamayanlar, bakıyorsunuz seçimlerde eski Türkiye'yi geri getirmekten, eski sisteme geri dönmekten bahsediyorlar. İkballerini ve koltuklarını eski köhne sistemin boşluklarına borçlu bu kesimler, milleti mümeyyiz olarak görmüyor ancak bilmiyorlar eski hal muhal, yeni hal bunlar için ya izmihlal.

Türkiye artık geri döndürülemez bir yola girmiştir. On yıllardır sorun, kriz ve kaos üreten mevcut yapının devam etmesi veya geri getirilmesi mümkün değildir." dedi.