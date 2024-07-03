  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yasaya karşılar ama! Köpekleri göz göre göre öldürüyorlar

Heyette önemli isimler var! Başkan Erdoğan Astana’ya uçtu

Kayseri ve Suriye’nin kuzeyinde yaşanan senkronize provokasyonda aktörler belli! İçeride sabıkalılar dışarıda PKK’lılar

Sinan Ateş’i öldüren mermiler tetikçinin silahından değil! Cinayeti kayıp silah çözecek

Bedelli askerlik ücreti belli oldu!

Bu nasıl bir rezillik böyle! Sözde oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'ndan büyük skandal! Lanet olsun

Sizler içimize sızmış Siyonistlersiniz

Merih Demiral, Mert Günok resmen çıldırttı! Avrupalılar inanamadı: Türklerin rüya gecesi: Belli oldu artık…

Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'O sürece girdik' diyerek duyurdu

Temmuz ayı kira zam oranı belli oldu! Kirada olan vatandaşların artık işi daha da zor
Gündem Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik telefonu! Arda ve Barış ile sürpriz diyalog
Gündem

Erdoğan’dan Milli Takım’a tebrik telefonu! Arda ve Barış ile sürpriz diyalog

Yeniakit Publisher
2024-07-03 13:22:00 - 2024-07-03 13:31:47

A Milli Futbol Takımımızın Avusturya'yı 2-1 yendiği karşılaşmanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella Arda Güler, Barış Alper Yılmaz'ı tebrik etti. Arda Güler'i öve öve bitiremeyen Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın ev sahipliğinde yapılan 2024 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Futbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

 

TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, maçın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay-yıldızlı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile konuştu.

İlk olarak Montella ile görüşen ve İtalyanca teşekkür ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gelemiyorum çünkü birçok burada devlet işleri var. Ama adım adım takip ediyorum. Bugün de bütün heyecanımla yanınızdaydım. Bütün gönlümle sizleri kucaklıyorum" ifadelerini kullandı. Montella ise Cumhurbaşkanı'nın desteği için "Bu konuda eminim, teşekkürler" dedi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

ARDA VE BARIŞ ALPER'İ KUTLDI

Arda Güler'i performansı için kutlayan Erdoğan, "İki korner de muhteşemdi. Adeta Merih'e al da at dedin. Merih de gerçekten kornerlerin hakkını verdi, aldı attı. Seni gözlerinden öpüyorum" diye konuştu. Barış Alper Yılmaz'la da görüşen Erdoğan, "Hemşehrim olarak senden ayrıca gol bekledim. Golü atsaydın çok daha muhteşem olacaktı." dedi. Milli futbolcu da "İnşallah bir dahaki maçta atarım Sayın Cumhurbaşkanım" yanıtını verdi.

Mike Tyson imzaladı! Milli takıma armağan edildi
Mike Tyson imzaladı! Milli takıma armağan edildi

Gündem

Mike Tyson imzaladı! Milli takıma armağan edildi

A Milli Takım'da kötü haber!
A Milli Takım'da kötü haber!

Spor

A Milli Takım'da kötü haber!

A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda
A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

Spor

A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda

Ahmet Çakar'dan Milli Takım için olay yorum! A Milliler için çarpıcı açıklama...
Ahmet Çakar'dan Milli Takım için olay yorum! A Milliler için çarpıcı açıklama...

Spor

Ahmet Çakar'dan Milli Takım için olay yorum! A Milliler için çarpıcı açıklama...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23