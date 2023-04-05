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Gündem Erdoğan'dan Mescid-i Aksa uyarısı: Kırmızı çizgimizdir
Gündem

Erdoğan'dan Mescid-i Aksa uyarısı: Kırmızı çizgimizdir

Yeniakit Publisher
2023-04-05 21:13:00 -
Erdoğan'dan Mescid-i Aksa uyarısı: Kırmızı çizgimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilerle İftar' programında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir' diyerek tepkisini ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e sahip çıkan Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir.

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Yorumlar

Mey

Oy Moy yok yeter artık kırmızı kart bu günden sonra ülkeye değil yük olursunuz lütfen yeter

Gök Türk

İsrail büyük bir devlettir. ülkesinde her türlü güvenliği almak hakkıdır. Gerekirse bütün arapları ülkesinden kovabilir.
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