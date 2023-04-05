Erdoğan'dan Mescid-i Aksa uyarısı: Kırmızı çizgimizdir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Emeklilerle İftar' programında konuştu. Erdoğan, 'Türkiye saldırılar karşısında sessiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması, Harem-i Şerif'in kutsiyetinin ayaklar altına alınması kırmızı çizgimizdir' diyerek tepkisini ortaya koydu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Müslümanların ilk kıblesine yönelik alçak eylemleri kınıyor, saldırıların bir an önce durdurulması çağrısında bulunuyorum. İsrail yönetiminin tüm ikazlara rağmen estirdiği şiddet dalgasının arkasında içeride yaşadığı sıkışmışlığın yattığı anlaşılıyor. Bunun adı zulüm siyasetidir, kan siyasetidir. Türkiye bu saldırılar karşısında asla sessiz ve hareketsiz kalamaz. Mescid-i Aksa'ya el uzatılması bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs'e sahip çıkan Filistinli kardeşlerimiz yalnız değildir.