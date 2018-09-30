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Erdoğan'dan Malcolm X talimatı! Harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Malcolm X adının başkentte yaşatılması için verdiği talimatla ilgili çalışmalar başladı. Alternatifler arasında ABD’nin Çukurambar’daki yeni büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede yer alıyor.

30 Eylül 2018 Pazar 12:47
Erdoğan'dan Malcolm X talimatı! Harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na katılmak için gititği ABD'nin New York şehrinde ABD'li Müslüman siyasetçi ve insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah Şahbaz'la görüştü. Görüşme sonrası SABAH'a konuşan İlyasah, söz konusu görüşmenin iyi ve keyifli geçtiğini belirterek, "Kendisi beni Türkiye'ye davet etti. Sayın Erdoğan, Ankara'da bir sokağa babamın adını vermeyi planladığını söyledi ve bizi sokağın açılışına davet etti. Muhtemelen bu, bu sene içerisinde gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Yakında netleşecek 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, başkentte Malcolm X'in adının verilebileceği en uygun yerle ilgili çalışma başlattı. Şuan için 3-4 yer belirleyen Büyükşehir Belediyesi'nin önümüzdeki Belediye Meclisi'nde Malcolm X'in adını bu alternatiflerden birine resmen vermesi bekleniyor. Malcolm X Caddesi olması planlanan alternatif noktalardan birinin ise ABD Büyükelçiliği'nin yeni inşaatının yükseldiği Çukurambar'daki bir nokta olduğu öğrenildi. Konunun önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Malcolm X kimdir? 

Malcolm X, 19 Mayıs 1925'te Nebraska eyaletinin Omaha şehrinde dünyaya gelmiştir. Asıl adı Malcolm Little'dır. Daha sonra Müslüman olduktan sonra adı Malik El Şahbaz olmuştur. ABD tarihine damga vuran isimlerden biri olan Malcolm X, ülkedeki azınlıkların eşitlik mücadelesinin sembol isimlerinden biri… Malcolm X'in Harlem'de yaptığı bir konuşma sırasında 21 Şubat 1965'te uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 12:47
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Malcolm X

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