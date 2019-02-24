Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu
Başkan Erdoğan, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’yı kaybeden Mabel Matiz'i telefonla arayarak başsağlığı diledi.24 Şubat 2019 Pazar 21:50
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz'i telefonla arayarak başsağlığı mesajı iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mabel Matiz olarak bilinen şarkıcı Fatih Karaca’yı telefonla arayarak, Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca’nın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Mabel Matiz'in 66 yaşındaki Kıbrıs Gazisi babası Ali Karaca dün hayatını kaybetti.
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