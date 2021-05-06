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Gündem Erdoğan'dan Kuytulcuların camideki provokasyonuna ve biber gazlı müdahaleye ilk yorum!
Gündem

Erdoğan'dan Kuytulcuların camideki provokasyonuna ve biber gazlı müdahaleye ilk yorum!

Gazeteci Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gaziantep'te "Furkan Gönüllüsü" olarak adlandırılan gruba yönelik camideki gazlı müdahale ile ilgili yorumunu bugünkü köşesinde yazdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 13:48:00 -
Erdoğan'dan Kuytulcuların camideki provokasyonuna ve biber gazlı müdahaleye ilk yorum!

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un çağrısıyla Gaziantep'de koronavirüs kısıtlamalarına rağmen 'itikaf'a girmek isteyen bir grubun camiden polisin biber gazlı müdahalesiyle çıkarılması ve o ana ilişkin görüntüler büyük ses getirdi.

Olayın yankıları sürerken Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, konunun AK Parti MYK'da da gündeme geldiğini aktardı. Burada yaptığı değerlendirmede ekiplerin müdahale şeklinin hoş olmadığını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onların yaptığı da yanlıştı. İkisi de yanlış" ifadelerini kullandı.

İşte Selvi'nin yazısındaki ilgili kısım:

"Alpaslan Kuytulculara camide biber gazlı müdahale ile Ayasofya'nın eski imamı Mehmet Boynukalın'ın "pamuk" göndermesi AK Parti MYK'da gündeme geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide onlara müdahale şekli yanlıştı. Onların yaptığı da yanlıştı. İkisi de yanlış diyor.

Dini meselelerde siyasetin değil, Diyanet'in konuşması gerektiği üzerinde duruluyor. Erdoğan, önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Diyanet'le bir toplantı yapılması talimatını veriyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bir çaba içinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kapsamlı bir toplantı yapılarak, bu konular ele alınacak."

Ne olmuştu? 

Eski Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul ve beraberindekiler, Gaziantep'te camilerde toplanıp provokatif eylemlerde bulunmuştu. Camide 'itikaf'a girmek isteyen ve korona kısıtlamalarına rağmen direnen grup, polisin gazlı müdahalesi ile çıkarılmıştı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, kolluk kuvvetlerinin gerekeni yaptığını ve Kuytul'un gözaltına alındığını söylemişti. Emniyet Genel Müdürlüğü de olayın provokasyon olduğunu belirtip, biber gazına başvuran personelin açığa alındığını duyurmuştu. Gaziantep İl Emniyet Müdürü ise yaşanan durumdan dolayı emekliliğini istemişti.

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Yorumlar

sukru

Bu yapılan alçakça bir provakasyon.Camiyi işgal edenlerde onlara müdahale edenlerde aynı kuklacının kuklaları.Danışıklı bir dögüş bu.Gezi olaylarından zerrece fark yok bu olayda.
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Hasan

Allah memleketimize fitne sokanlar kahr etsin.
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