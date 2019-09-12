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Erdoğan’dan kritik EYT talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda formül üretilmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:48
Erdoğan’dan kritik EYT talimatı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda formül üretilmesi için Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, Erdoğan’ın yetki verdiği Bilgin’in EYT’lilerin düşüncelerini alacağını; Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yöneticileriyle görüşeceğini ifade etti. Bilgin’le telefon görüşmesi yaptığını açıklayan Kılıç, “Bana ‘Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız’ın talimatı var’ dedi. Bir parça umutlandım. Somut bir adım atılmış oldu. Umarım karşılıklı görüşmelerle bu iş bir noktaya gelir, çözüme ulaşır. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:48
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. EYT
  3. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin
  4. TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç
  5. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)

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