Erdoğan'dan KKTC'ye müjde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin açılış töreninde açıklamalar yaptı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Kendi aşımızı geliştirmek için yoğun çaba gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı ülkelerde maske savaşları yaşanırken, biz onlara destek olduk." dedi.

Erdoğan, KKTC'ye 149 milyon lira destek sağladıklarını belirtirken Lefkoşa Acil Durum Hastanesi'nin 45 gün gibi kısa bir sürede tamamlandığını duyurdu.

Başkan Erdoğan 100 yataklı hastanede kullanılmak üzere 5 ambulansın da Türkiye'den KKTC'ye hediye olarak verileceğini bildirdi. Ayrıca Erdoğan KKTC'de 500 yataklı yeni bir hastanenin daha kurulacağının da müjdesini Kıbrıslılara verdi.