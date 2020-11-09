  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Erdoğan'dan Kısıklı'da kritik ekonomi görüşmesi
Ekonomi

Erdoğan'dan Kısıklı'da kritik ekonomi görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da önceki dönemin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal ile bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:25:00 -
Erdoğan'dan Kısıklı'da kritik ekonomi görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı’daki konutunda kritik bir toplantı gerçekleşti. Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi.

Ağbal kapsamlı bir brifing verdi

Ağbal hafta sonu İstanbul’da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlarla yaptığı görüşmelere dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a brifing verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi
Gündem

Canlı yayında kafan güzel tartışması! Cüneyt Özdemir sert tepki gösterdi

YouTube'da canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Rasim Ozan Kütahyalı, Özdemir'e "kafan güzel" deyince ortalık karıştı...
Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması
Dünya

Canlı yayında dünyaya ilan etti! Aliyev'den Türkiye açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, başka bir ülke tarafından tehdit edilmeleri halinde bölgeye Türk askerini davet edeceklerini söyledi...
Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil
Gündem

Başkan Erdoğan'dan flaş açıklama: Sistemin böyle devam etmesi mümkün değil

12. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yoksul yerine zengini koruyan mevcut küresel sistemin böyle dev..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay