Erdoğan'dan Kısıklı'da kritik ekonomi görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'da önceki dönemin Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ve Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Kısıklı’daki konutunda kritik bir toplantı gerçekleşti. Erdoğan, yeni Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal ve eski Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli ile bir araya geldi.
Ağbal kapsamlı bir brifing verdi
Ağbal hafta sonu İstanbul’da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlarla yaptığı görüşmelere dair Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a brifing verdi.