Erdoğan'dan KAAN açıklaması

RECEP YEŞİL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'daki Zafer Meydanı'nda düzenlenen mitingde açıklamalarda bulundu.

İlk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili değerlendirme yapan Erdoğan "Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Bu özgüven fukaralarına." dedi.

Erdoğan'ın KAAN ile ilgili sözleri şu şekilde:

Eser kazandırmak yerine bize kaybettirmek amacıyla ortaya dökülenlere itibar etmeyin.

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KAAN ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Yaparsa AK Parti yapar, yapmaya da devam edeceğiz.

Parçası 'kalorifer peteğine benziyor' diyen hazımsızlara, KAAN projesini baltalamaya çalışan işbirlikçilere rağmen milli muharip uçağımız göklerle buluştu. Yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Şu gördüğünüz KAAN aynı F-16 gibi. Bu özgüven fukaralarına.