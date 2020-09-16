  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga Yoşihide'ye tebrik
Aktüel

Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga Yoşihide'ye tebrik

Yeniakit Publisher
2020-09-16 11:19:32 -
Erdoğan'dan Japonya'nın yeni Başbakanı Suga Yoşihide'ye tebrik

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanlığına seçilen Suga Yoşihide'ye tebrik mektubu gönderdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakanlık ve Liberal Demokrat Parti Genel Başkanlığına seçilen Suga Yoşihide'yi tebrik ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

Türkiye ile Japonya arasındaki tarihi dostluk bağlarının temellerinin 130 yıl önce, bugün 16 Eylül 1890'da Kushimoto'da "Ertuğrul Fırkateyni Hadisesi" ile atıldığını anımsatan Erdoğan, "Zatıalilerinin bu önemli göreve, böyle anlamlı bir tarihte seçilmiş olması dostluk tarihimiz açısından fevkalade güzel bir tevafuk olmuştur. Bu köklü dostluğumuzu, 2013 yılında kurduğumuz stratejik ortaklık anlayışı temelinde, zatıalilerinin liderliğinde ve değerli katkılarıyla daha da ileri seviyelere taşımayı temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın uluslararası toplumun saygın ve önde gelen bir üyesi olarak küresel istikrar, barış ve refaha sağladığı katkıları takdirle izlediklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Coğrafi mesafelerin ötesinde birbirine gönül komşusu olan Türk ve Japon milletlerinin, samimi ortak gayretlerimizle uluslararası topluma yön verecek katkılar sunabileceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Bu anlayışla, ikili, bölgesel ve uluslararası konularda zatıaliniz ile yakın iş birliği içinde çalışmaktan memnuniyet duyacağım. Bu vesileyle sağlık ve mutluluğunuz ile dost Japon halkının esenlik ve refahı için en kalbi dileklerimi yineliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Burak Özçivit'ten dikkat çeken 'Cüneyt Arkın' yorumu
Medya

Burak Özçivit'ten dikkat çeken 'Cüneyt Arkın' yorumu

Yeni sezona yepyeni kadrosuyla girmeye hazırlanan Kuruluş Osman’ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, diziye yeni katılan tecrübeli isimlerle il..
Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…
Gündem

Doğu Akdeniz’de krizin ortasında tehlikeli adım! Tam 24 adet F-35…

Türkiye karşısında geri adım atmak zorunda kalan Yunanistan’ın ABD’den 24 adet F-35 istediği ortaya çıktı.
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı