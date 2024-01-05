  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MOSSAD Başkanı’ndan Hakan Fidan’a şok telefon! Ne dediğini duyanların ağzı bir karış açık kaldı! Vay vay vay

Adam cumaya sarhoş geldi İmama dönerek: Bir parça da benim için çal imam efendi

‘Eline sağlık' soruşturması için savcılıktaydı! Fatih Altaylı hakkında flaş gelişme! Az önce Tüm Türkiye’ye böyle duyuruldu! Şimdi oturup ağla bakalım

O ilimizde Türkiye'yi zengin edecek rezerv var! O rezerv için dünya birbirini yemeye başladı

İfade veren provokatör Ataylı hakkında flaş karar

Yunanistan çalkalanıyor! Fatih Terim resmen reddedildi

Tüm Türkiye bu haberi konuşacak! Öcalan’la ilgili şok iddia! Açıklama yapılması bekleniyor

Rusya Türkiye'yi bıraktı! Hindistan'dan almaya başladı

Ekrem İmamoğlu ile ilgili Türkiye’yi ayağa kaldıracak iddia! CHP’nin ciğerini bilen isim, “Dün gece yaptı” diyerek şok gelişmeyi duyurdu

Böylesi görülmedi! İyi Parti’de istifa rakamları hızla yükseliyor
Gündem Erdoğan'dan İstanbul mesajı
Gündem

Erdoğan'dan İstanbul mesajı

Yeniakit Publisher
2024-01-05 15:26:00 -
Erdoğan'dan İstanbul mesajı

Ortak Paylaşım Forumu'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan yerel seçim öncesi İstanbul ile ilgili mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK) tarafından Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yaklaşan yerel seçim öncesi İstanbul ile ilgili de mesaj verdi.

"Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmeye mecburuz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Çöp çukur çamur. İstanbul buydu, bunlardan İstanbulumuzu kurtararak burada yaptığımız toplantıda o zaman dediler ki, dünyada İstanbul temiz şehir noktasında bir veya iki numaradır. Bunlar durup dururken olmadı. Süratle çöpten çukurdan çamurdan İstanbulumuzu kurtardık ve ne yazık ki şu anda İstanbul o günlerine yeniden dönmek istiyor. Onun için artık bizim mottomuz Yeniden İstanbul. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz."

Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat
Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Başkan Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat

Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak
Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

Ekonomi

Emekliye 1 ay sonra ek zam yapılacak! Üstünü Erdoğan tamamlayacak 12 bin 500 TL olacak

Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı bağışladı
Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı bağışladı

Gündem

Erdoğan, Özel'den kazandığı tazminatı bağışladı

Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi
Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi

Gündem

Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi

Erdoğan MİT bombasını patlattı
Erdoğan MİT bombasını patlattı

Gündem

Erdoğan MİT bombasını patlattı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23