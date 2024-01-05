Erdoğan'dan İstanbul mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu(TİSK) tarafından Çırağan Palace Kempinski'de düzenlenen Ortak Paylaşım Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

Gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, yaklaşan yerel seçim öncesi İstanbul ile ilgili de mesaj verdi.

"Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmeye mecburuz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Çöp çukur çamur. İstanbul buydu, bunlardan İstanbulumuzu kurtararak burada yaptığımız toplantıda o zaman dediler ki, dünyada İstanbul temiz şehir noktasında bir veya iki numaradır. Bunlar durup dururken olmadı. Süratle çöpten çukurdan çamurdan İstanbulumuzu kurtardık ve ne yazık ki şu anda İstanbul o günlerine yeniden dönmek istiyor. Onun için artık bizim mottomuz Yeniden İstanbul. Buna mecburuz. Yeniden İstanbul'u inşa ve ihya etmeye mecburuz. Çok çalışacağız, gayret edeceğiz."