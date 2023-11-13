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Gündem Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin
Gündem

Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin

Yeniakit Publisher
2023-11-13 08:00:00 -
Erdoğan'dan İsrail'e sert tepki: Ey Netanyahu gidicisin

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor." açıklamasının İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatsız ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "'Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin' demiştim. Onların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil gidicisin gidici." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri Açılış Töreni'nde konuştu. "Biz siyasi hayatımız boyunca halka tepeden bakanlardan olmadık" diyerek muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yaptığımız işe 'lütuf' değil 'hak teslimi' olarak baktık. Hep halkımızla iç içe olduk. Ülkemiz sosyal devlet vasfına tam anlamıyla bizim iktidarlarımız döneminde kavuşmuştur." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un "İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırılarda bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor." açıklamasının İsrail Başbakanı Netanyahu'yu rahatsız ettiğini belirten Başkan Erdoğan, "'Ey Netanyahu şu an senin iyi günlerin' demiştim. Onların ahı seni iflah ettirmez. Netanyahu şunu bil gidicisin gidici." diye konuştu.

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