Erdoğan'dan İran'a yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup konuşmasının ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan İran'a yönelik yaptırımları yanlış bulduğunu ''Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik'' ifadesini kullandı.

Bakanların yerel seçimde aday olup olmayacağı sorusuna da Erdoğan, ''Darda zorda kalmadıkça neden olmasın.'' diye cevap verdi.

ABD-YPG ortak devriyesi ile ilgili ise Erdoğan, ''Kabul edilebilir bir durum değil'' dedi.