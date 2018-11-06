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Erdoğan'dan İran'a yaptırım açıklaması

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları tekrar başlatmasına ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Yaptırımları yanlış buluyorum' dedi.

06 Kasım 2018 Salı 13:19
Erdoğan'dan İran'a yaptırım açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup konuşmasının ardından da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan İran'a yönelik yaptırımları yanlış bulduğunu ''Böyle bir yaptırıma kesinlikle uymayız. Dünyanın dengesini bozmaya yönelik'' ifadesini kullandı.

Bakanların yerel seçimde aday olup olmayacağı sorusuna da Erdoğan, ''Darda zorda kalmadıkça neden olmasın.'' diye cevap verdi.

ABD-YPG ortak devriyesi ile ilgili ise Erdoğan, ''Kabul edilebilir bir durum değil'' dedi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:19
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. iran'a yaptırım

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  • BekirBekir24 dk önce
    ABD su an Türkiyeyi yaptirimin disinda birakti diye kendine pay cikarma, irandan petrol al da göreyim seni öyle bos laflar edip durma.
  • MusaMusa25 dk önce
    Yaptırımları yanlış bulmak yetmez karşı durmak lazım yoksa sıra İran'dan sonra Türkiye'de ..
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