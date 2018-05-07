Erdoğan'dan İnce'ye randevu: Partimde kendisini kabul edebilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Sırbistanlı mevkidaşı ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan "Yatırımların karşılıklı arttırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Ticaret hacmimizin ilk kez 2017'de 1 milyar dolar eşiğini aşmış olması sevindiricidir. Yatırımların karşılıklı artırılması hedeflerimiz arasındadır. İş adamlarımızın Sırbistan'ın farklı bölgelerinde hayata geçirdiği yatırımları memnuniyetle takip ediyoruz" dedi.

Sayın Vucic'i Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin ilk toplantısı vesilesiyle ülkemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum.

Konseyi ekim ayında Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaret sırasında değerli dostum Vucic ile birlikte imzaladığımız ortak siyasi bildiri ile kurmuştuk. Bugün de konseyin ilk toplantısını ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Konsey vesilesiyle ikili ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma imkanı bulduk.

'HEDEF TİCARET HACMİMİZİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK'

Ayrıca güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunduk. Ticaret hacmimizin ilk kez 2017 yılında 1 milyar dolar eşiğini aşmış olması sevindiricidir. Fakat 2018 temenni ediyorum ki bu milyar doları 2 milyar dolara daha sonra da 3 milyar dolara ve hedef 5 milyar dolara çıkmak. Yatırımların karşılıklı olarak artırılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. İş adamlarımızın Sırbistan'ın farklı bölgelerinde hayata geçirdiği yatırımları gururla memnuniyetle takip ediyoruz. Dün İstanbul'da değerli dostum ile birlikte iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldik. Kendilerine bir heyecan verelim istedik. Sırbistan'da yatırımları daha da artırmaları noktasında kendilerine tavsiyelerimiz oldu. Bu toplantıda firmalarımızın karşılıklı yatırımlar konusunda ne kadar istekli olduklarını bir kez daha görme fırsatı yakaladık. Tabi bunda değerli dostum Vucic'in çok büyük payı var. Zatı devletleri müteşebbislerimize gerçekten takdire şayan destek veriyor. Ben sayın cumhurbaşkanına bundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum. Girişimcilerimizin gerek ikili gerekse karşılıklı olarak bu tür yatırımlara girmeleri ikili olarak üçüncü ülkelerde yatırımlara girmeleri inanıyorum ki bu birlikteliği çok daha güçlü hale getirecektir. Sırbistan'ın ulaştırma alt yapısının geliştirilmesi için tecrübelerimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

Ülkemizin FETÖ ile mücadelesinde kıymetli dostumun en başından itibaren açıkladığı ve sürdürdüğü desteği unutmamız mümkün değildir. Kendisine bir kez daha ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Sırbistan'ın PKK ile mücadele konusunda verdiği destek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün Sırbistan'la ulaştırma, bilgi ve iletişim teknolojileri enerji ve polis işbirliği olmak üzere bazı önemli belgeleri az önce malum imzaladık. Bu ahdi temel üzerinde bu alanlardaki ilişkilerimizi derinleştirerek sürdüreceğiz. TİKA'nın Sırbistan'da hayata geçirdiği 220'nin üzerindeki projede ikili işbirliğimizin önemli bir ayağını oluşturuyor. Aynı şekilde Yunus Emre Kültür Merkezi, Türkçe öğrenmek isteyen Sırp dostlarımıza hizmet veriyor. Sırbistan'dan onlarca öğrenciye ülkemizde üniversite imkanı sunuyoruz. Sırbistan'daki Sancak halkı ile Türkiye'deki Sancak kökenli vatandaşlarımız ise iki ülke arasındaki en güçlü insani köprüdür. Bu bağı güçlendirmek ve bölgenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle Yeni Pazarlı kardeşlerime geçtiğimiz ay şahsıma verdikleri Yeni Pazar Fahri Hemşehrilik Beratı ve şehrin anahtarı için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yeni Pazarlılarla kardeşdik şimdi de hemşehri olduk. 2015 yılında dostum Vucic'e de verildiğini öğrendiğim bu anlamlı ünvanı hayatın boyunca onurla taşıyacağım.

MUHARREM İNCE'NİN RANDEVU TALEBİNE CEVAP

Özellikle televizyondaki tartışma olaylarına kesinlikle girmek istemiyorum. Üzerimizden kimsenin pirim yapmasını istemiyorum Partimize kabul edebiliriz. Randevu talebinde bulundular ve bu talebe de herhalde kısa zamanda bir cevap veririz, partimizde kendilerini kabul ederiz.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in konuşmasından öne çıkanlar:

Demokrasiye saldırıldığı zaman, meclis bombalandığı zaman açık bişekilde kınadık. Meclisi ziyaret ettiğimizde 15 Temmuz gecesinde meclise saldırıldığına inanamadık. Şehit olanlar için çelenk bıraktık. Biz kendi geleceklerini belirleyen ülkelerden yana olacağız. Ülkenin yükselmesi için Sayın Erdoğan'ın çok büyük katkısı vardır. Hiç bir yatırımcı oraya gelmek istemiyordu, sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelmesininardından gelmeye başladılar.

O hain gecede, Türkiye'nin demokrasisine yapılan saldırıyı açıkça kınadık.

Sizin Sırbistan'da bir dostunuz var, tıpkı bizim burada olduğu gibi.