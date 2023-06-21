Erdoğan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a: Hadi şimdi de şehir şehir dolaşın!

"Buldunuz 2 tane belediye başkanı. Neredeler şimdi; kayıplar. Hadi şimdi yine dolaş. Bütün bunları yapanlar belki utanmadılar. Ama biz onlar adına hicap duyduk. Tarih en adil hakemdir." diyen Erdoğan, eleştirilerine şöyle devam etti:

Türkiye'nin uçuruma düşmekten nasıl kurtulduğunu zamanla çok daha net göreceğiz. Yaklaşık 1 buçuk sene önce bunlar bir masa kurdular. Yaptıkları onca toplantının ardından millete elle tutulur tek bir şey sunamadılar. Bir kumar ve pazarlık masasından öteye geçemediler. Bu masaya kumar masası diyen o masanın etrafındakiler.

Siz bu ülkede milletin hayat tarzıyla hep uğraştınız ve sahtekarlık yaptınız. Ne dedik seçim öncesi Anayasa yapalım ve başörtüsü konusunda Anayasa'da yer verelim dedik. Eğer dürüstseniz yeni yasama döneminde başörtüsü meselesini Anayasa ile teminat altına alalım. Ama dürüst olmazsanız sizi milletimizi bangır bangır anlatacağım. Kandil'den Pensilvanya'ya kadar terör baronlarının destek açıklamalarına bir kez itiraz ettiniz mi edemezsiniz. Uçkuru kaptırmışsınız uçkuru. Bay bay Kemal siz LGBT'cisiniz. Yanınızdakiler de LGBT'ci.