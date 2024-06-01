Erdoğan'dan, içimizdeki Amerikancılara sert uyarı

haber7.com yazarı Hasan Öztürk, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki seçim planlarını yazdı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu duruma sert tepkisini aktaran Öztürk, Amerika'nın Ortadoğu stratejisini eleştirdi. Öztürk, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her vesile ile hatırlattığı hadisi şerifi bu kez biz de hatırlatalım.

“Müslüman aynı delikten iki defa ısırılmaz!”

AMERİKA, “KARA GÜCÜM” DEDİĞİ PKK’YA SURİYE’DE SEÇİM YAPTIRIYOR

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Önce konu:

PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG, işgal ettiği Suriye’nin kuzeyinde Amerika’nın desteği ile 11 Haziran’da seçim yapmaya hazırlanıyor. Sonra da uluslararası tanınırlık kozunu oynayacak.

Şimdi de dünün flaş haberi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Efes-2024 Tatbikatı'nda Suriye'de yasadışı seçim çağrısına sert tepki göstererek "Türkiye, güney sınırlarının hemen ötesinde Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyinde bölücü örgütün bir teröristan kurmasına asla izin vermeyecektir" dedi. Erdoğan, harekete geçmekten çekinmeyeceklerinin de altını çizerek "Bölgemizde nasıl bir oyun oynandığını çok iyi biliyoruz. Biz bu hokkabazlıklara kanmayız, prim vermeyiz" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir tehdide boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

ERDOĞAN, AMERİKA’YI VE İÇİMİZDEKİ AMERİKANCILARI UYARDI

Cumhurbaşkanımızın sözlerinin bizce iki muhatabı var.

Bunlardan biri Amerika ve müttefikleri… Diğeri Türkiye içinde, hatta devlet içinde “Amerika ile uyumlu olalım, PKK’nın Suriye kolunda yapılacak yönetim değişikliği sonrası oluşacak yapı ile uzlaşalım” diyenler. (...)"