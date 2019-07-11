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Erdoğan'dan HDP'li isme sürpriz ziyaret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı hastanede ziyaret etti.

11 Temmuz 2019 Perşembe 22:39
Erdoğan'dan HDP'li isme sürpriz ziyaret!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etti.
Ziyarette Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra yeni doğan bir bebeği de ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 22:39
  1. Mersin
  2. Dengir Mir Mehmet Fırat'
  3. HDP

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  • Murat Murat 26 dk önce
    Unutmayın eski Akp ve hdp lidir mir Fırat

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