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Gündem Erdoğan'dan 'harekete geçin' çağrısı: Artık dur denilmeli!
Gündem

Erdoğan'dan 'harekete geçin' çağrısı: Artık dur denilmeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan “Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir.” Açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-27 10:35:00 -
Erdoğan'dan 'harekete geçin' çağrısı: Artık dur denilmeli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Holokost, Bosna, Ruanda, Kamboçya gibi trajedilerin tekerrür etmemesi için uluslararası toplum harekete geçmelidir. Bilhassa dijital platformların ve basın-yayın organlarının da etkisiyle artan İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığına artık 'dur' denilmelidir.

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