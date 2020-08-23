Erdoğan'dan Giresun talimatı

Dün itibariyle Karadeniz’in doğusunda etkili olan şiddetli yağış Giresun’a sele dönüştü. Birçok ilçeye ulaşım sağlanamazken cadde ve yollar nehre döndü, araçlar suda sürüklendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maddi hasarın ciddi boyutlarda olduğunu belirtti. Soylu sel felaketinde 1 askerin şehit olduğunu 3 vatandaşında hayatını kaybettiğini açıkladı.

Soylu "Giresun'daki sel ve heyelanlarda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. 11 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmaları devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakanlar Giresun'da

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Giresun’a gitti. Giresun’un yanı sıra Rize ve Trabzon'da dav sel meydana geldi.

Erdoğan talimatı verdi

Giresun’da yürütülen çalışmaları yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan son durum ile ilgili bilgi aldı.

Erdoğan’ın felaket ağır hasar alan bölgede yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdiği öğrenildi.