0553 313 94 23

Erdoğan'dan genç kızlara büyük jest!

Sivas mitingi sonrası yanına gelen genç kızın ricasını kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla ailesini arayıp sohbet etti.

09 Şubat 2019 Cumartesi 00:37

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla konuştuğu videoda 'Çok çalışacağız' mesajı verildi.

Erdoğan, genç kızın istediğini kırmadı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sivas Mitingi sonrasında yanına gelen iki gençle bir süre konuştu. Genç kızlardan birinin ricasını kırmayan Erdoğan, kızın babasını telefonla aradı. Genç kızın, ameliyat olduğu için gelemediği belirtilen babaannesiyle de konuşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşlı kadın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır duasında bulundu.

İki genç kızın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi elleriyle kahve ikram etmek istediği, Erdoğan'ın ise programı nedeniyle daveti kabul edemediği öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın aile ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntülerini, Twitter hesabından paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Şubat 2019 Cumartesi 00:37
  1. AK Parti
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Sivas
  5. Fahrettin Altun

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Beyaz Saray ile Senato arasında "Kaşıkçı" anlaşmazlığı
    1. Beyaz Saray ile Senato arasında..
    2. Yunanistan'dan NATO onayı
    3. Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi..
    4. Gökçek 'ibretle dinleyin' dedi ve..
    5. Eski Bakan beyin kanaması geçirdi
    6. Kartal'da çöken bina
    7. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    8. İlk suçu değilmiş! Lise öğrencilerinin..
    9. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    10. Kayseri'de otomobil tırla çarpıştı: 2..
    11. İsrail güçlerinden Ramallah'ta cami..
    12. Rusya'dan kritik açıklama: 'Türk..
    13. Maçın ardından
    14. Erdoğan'dan genç kızlara büyük jest!
    15. Başkentte otomobilden para çalan..
    16. Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu
    17. "Lübnan'ın savunmasından yalnızca ordu..
    18. "ABD gözlerini Venezuela halkının..
    19. Cezayirli öğrenciler namaz karşıtı..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 9 Şubat 2019
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    7 ülke birleşip Türkiye'yi hedef aldı!
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    İşgalci Çipras'ı şoke eden soru: Ege Denizi'ndeki adaları ne zaman boşaltacaksınız?
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Katar ortaklı şirketten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye!
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Skandal iadede FETÖ parmağı mı?
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle
    Erdoğan'dan Bakan'a şok sözler: Projeyi bitirmezsen, güle güle

    Günün Karikatürü

    09 Şubat 2019
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    Kulisleri karıştıracak iddia! "AK Parti'deki küskünler, Abdullah Gül'ün partisine katılacak"
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'
    ABD'den Türkiye'ye yeni 'Savaş'