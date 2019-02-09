Erdoğan'dan genç kızlara büyük jest! Sivas mitingi sonrası yanına gelen genç kızın ricasını kırmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla ailesini arayıp sohbet etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla konuştuğu videoda 'Çok çalışacağız' mesajı verildi. Erdoğan, genç kızın istediğini kırmadı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Sivas Mitingi sonrasında yanına gelen iki gençle bir süre konuştu. Genç kızlardan birinin ricasını kırmayan Erdoğan, kızın babasını telefonla aradı. Genç kızın, ameliyat olduğu için gelemediği belirtilen babaannesiyle de konuşan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaşlı kadın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır duasında bulundu. İki genç kızın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendi elleriyle kahve ikram etmek istediği, Erdoğan'ın ise programı nedeniyle daveti kabul edemediği öğrenildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın aile ile yaptığı telefon görüşmesinin görüntülerini, Twitter hesabından paylaştı.

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