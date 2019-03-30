0553 313 94 23

Erdoğan'dan gece yarısı kritik atamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Helal Akreditasyon Kurumu ile Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine atama gerçekleşti.

30 Mart 2019 Cumartesi 06:44
Erdoğan'dan gece yarısı kritik atamalar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliklerine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren 402 Vergi Müfettiş Yardımcısı atandı.-

Kararda, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliklerine de, Yusuf Sarınay, Muharrem Selçuk, Selman Tokpunar ve Ekrem Keleş atandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 06:44
  1. Erdoğan
  2. atama
  3. 3.SAYFA Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat YSK'dan uyarı: Bunu yaparsanız oyunuz geçersiz sayılacak!
    1. Dikkat YSK'dan uyarı: Bunu yaparsanız..
    2. Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli..
    3. Erdoğan'dan gece yarısı kritik..
    4. Almanya'dan flaş açıklama: Zamanımız..
    5. Bakan Albayrak: Bu hem beka hem de..
    6. Başkent’te sebze yüklü kamyon hurdaya..
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'İstanbul'..
    8. Venezuela’da bugün Maduro destekçileri..
    9. Devlet Bahçeli açıkladı: Seçimden..
    10. İDO ve BUDO’nun bazı seferleri iptal..
    11. Latin Amerika'da Atak... Görücüye çıktı
    12. Çin’in yardımları Venezuela’ya ulaştı
    13. Yer: Ankara... İnsanlık dışı görüntü!
    14. Türkiye'yi şok eden cinayette o detayı..
    15. Millet Caddesinde trafik kazası: 3..
    16. Venezuela’da 3'üncü elektrik kesintisi
    17. New York'ta Filistinlilerin "Büyük..
    18. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    19. Karaman, gece başlayan karla beyaza..
    20. Palet fabrikasının depo alanında çıkan..
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Bir partiden daha Cumhur İttifakı'na destek
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Ankara'da facia! Ölüler var
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!