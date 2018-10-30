Erdoğan'dan flaş Melih Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'in, başkent için MHP'nin adayı olacağı yönünde ilk kez açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"İsimler üzerinde spekülasyonları doğru bulmuyorum. Melih Gökçek 1994'ten beri yol ve dava arkadaşım, bunun böyle devam edeceğini sanıyorum."

Adaylık iddiası

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek hakkında, önümüzdeki yerel seçimlerde MHP'nin başkent adayı olacağı iddia edilmişti.