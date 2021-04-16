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Siyaset Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması! Çok net tarih verdi
Siyaset

Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması! Çok net tarih verdi

Erdoğan (Kanal İstanbul) Projelendirme için adımlar atıldı. Kanal üzerinden geçilecek ilk köprüden bir tanesinin adımın Haziran’da atacağız.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 14:32:00 -
Erdoğan'dan flaş Kanal İstanbul açıklaması! Çok net tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Kanal İstanbul ile ilgili olarak “Muhalefetin işi gücü bu ülkeden hayırlı bir işin yapılmasının engellemek. Kanal üzerinden geçen köprülerin hayata geçmesi üzerine çalışıyoruz. Haziranda ilk köprünün adımını atacağız” dedi.

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