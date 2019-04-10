Erdoğan'dan flaş 'İstanbul' açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı için gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'dan dönüşünde uçakta gündemdeki konularla ilgili önemli mesajlar verdi.

Erdoğan şu açıklamada bulundu:

('İstanbul'da 13-14 bin farkla seçimi kazandım havasına kimsenin girmesine gerek yok' açıklamasıyla üzerine yapılan spükülasyonlarla ilgili) Burada itirazlar üzerinde bir şey konuşuluyor. İtirazlar üzerinde konuşulurken, İstanbul gibi bir şehirde, 11 milyona yakın seçmenin söz konusu olduğu bir şehirde, 30 binle başlayacak, süratle iş 13 bine kadar düşecek. Neyle? Yapılan itirazlarla. Ne yapalım biz bunun peşini mi bırakalım? İtirazlar devam edecek ki nihai karar mercii YSK. YSK verir kararı, isterse 1 oy fark olsun. Orası bu kararı verdiği zaman, "eyvallah o zaman başım gözüm üstüne" dersin. Ama nihai merci neresi, orası.

Büyükçekmece'de malum adayımız İBB başkanımız Mevlüt Bey. Mevlüt Bey aynı zamanda hukukçu. Bana öyle şeyler söylüyor ki ben tabi şaşırdım. Ben Mevlüt'e kendime inandığım kadar inanırım. Diyor ki mesela boş arazide, apartman var, orada seçmen başka yerden taşıma sistemiyle getirilmiş, adres orası gösteriliyor. Onu geç, iki katlı bir bina. Bina dört kat gösterilmiş, dört kat gösterilen binada seçmenler... İşte bunlar, ciddi manada, seçime şaibenin karıştığının ispatları. Ve bunu da tevsik ediyorlar. Orada bir defa, birinci derecede, İlçe Seçim Kurulu, seçimin yenilenmesini getiriyor. İki, aynı zamanda Büyükşehir'i getiriyor. Büyükşehir'de fark daha büyük. Benzer şeylerin Maltepe'de olduğu da söyleniyor.

Geçmişte YSK'ya başvurmak suretiyle benim milletvekilliğim elimden alınmıştı. Mazbatamı da iptal ettiler. Tamam dedik kabul ettik. Benim vatandaşım, "Kalbimin mutmain olması lazım, nereye itiraz yapılacaksa yapılsın" diyor. 13-14 bin oy fark olduğu zaman seçilmez gibi bir ifade söz konusu değil. Gelin tam manasıyla itirazları ortadan kaldıralım, şaibe şu bu kalmasın, YSK da noktayı koysun, biz de öper başımıza koyarız. Ama şu anda bunlar bunu hazmedemiyor. İtirazları hazmedemiyor. "Neye itiraz ediyorsun?" Niye itiraz etmeyelim ki? Sonuna kadar işin takipçisi oluruz. YSK kararını verdikten sonra da iş biter. Dünya'da bunun örnekleri var, Bizimkiler hazmedemiyor.

Teşkilatımızda sandıklara hakimiyette kusurlar olmuş olabilir. Ama şunu bilmemiz lazım, son yasal düzenlemeyle sandık başkanları kamu görevlilerinden oluşur. İstanbul'da, bakıyorsunuz, belediyenin personeli, işçi sandık kurulu başkanı olmuş. Bazı yerlerde asker üye. Bunları tespit etmiş durumda arkadaşlarımız. Tabi bunlar, şaibe getiriyor. Samimi bir bakış olsa, bu iptale götürür.