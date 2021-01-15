Erdoğan’dan flaş dolar ve euro açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dolmabahçe Ofisi'nde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2020 yılına ilişkin merkezi yönetim bütçe uygulama sonuçlarını, DEİK Yönetim Kurulu üyelerinin kabulünde açıkladı.

Dolar, euro ve faiz açıklaması

Türk lirasının dolara karşı yüzde 12, euroya karşı ise yüzde 10 değer kazandığı görülüyor. Türk Lirası'nın değer kazandığını görüyoruz, bu artış ve altın fiyatlarındaki gerileme sayesinde merkezi yönetim borç stoku 150 milyar lira azaldı. Son aylarda ülkemize yurt dışından 15 milyar dolar üzerinde portföy girişi gerçekleşti. Ülke risk primimiz düşüyor, son iki ayda 5 yıl vadeli Türkiye CDS'leri 210 BP geriledi. Enflasyonu %30'lar civarından tek hanelere düşürdük. Kim ne derse desin, yüksek faizle bir yere varamayız. Bankalar karlarına bakıyor, faiz yükü yatırımcıyı eziyor. Yüksek faize karşıyım, bunları yaşadıklarımızdan çıkararak söylüyorum. Üzerimizdeki büyük faiz yükünden kurtulacağımıza inanıyorum.

Beni dinlerler dinlemezler, ben faize karşıyım. Yüksek faizle mücadeleye devam edeceğim.

2020 yılında toplam bütçe harcamaları 1,202 trilyon TL, 2020 yılında toplam bütçe gelirleri 1 trilyon 29 milyar TL, 2020 yılı bütçe açığı 173 milyar TL'dir.