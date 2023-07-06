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Ekonomi Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi: Bakanlara talimat verdim
Ekonomi

Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi: Bakanlara talimat verdim

Yeniakit Publisher
2023-07-06 22:07:00 -
Erdoğan'dan emekli maaşı müjdesi: Bakanlara talimat verdim

TBMM'ye gelen torba yasa teklifinde emekli maaşlarına zam konusu yer almamış ve gelişme tartışmalara neden olmuştu. Bugün AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakanlara talimat verdim, emekli maaş zamlarıyla ilgili çalışma başlıyor" ifadelerini kullandı.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltildiğini söyledikten sonra emeklilerin merakla beklediği zam haberi hakkında da konuştu. Erdoğan, "Bakanlara talimat verdim, emekli maaş zamlarıyla ilgili çalışma başlıyor" ifadelerini kullandı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN 17 LİRA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Memur maaş düzenlemesini Meclisimizin takdirine sunduk. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya yükseltiyoruz. Tüm kamu görevlilerinin yıllık ücretlerinde ilave olarak seyyanen 8 bin 77 liralık artış yapıyoruz. Tarihin en yüksek zamlarından olan bu düzenlemenin tüm memurlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.

"EMEKLİLERİMİZİN BEKLENTİLERİNİ GÖZARDI ETMİYORUZ"
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Emeklilerin beklentilerini gözardı etmiyoruz. Kamuoyunda EYT olarak bilinen EYT'liler meselesini çözüme kavuşturduk. Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları belli oldu.

"BAKANLARA TALİMATA VERDİM"

Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız. 85 milyonun her bir ferdinin refahını artırma mücadelemizi hız kesmeden devam edeceğiz"

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