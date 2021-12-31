Erdoğan'dan dolar açıklaması: Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması...

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Kurulu'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

''Bir süredir Türkiye ekonomisini yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalından kurtarıp yatırım üretim ihracat cari fazla yolu ile büyüme rotasına sokmanın mücadelesini veriyoruz. Döviz kurundaki anlamsız dalgalanmayı önemli ölçüde kontrol altına aldık. Kurun bugünlerde tekrar oynamaya başlaması geçici bir durumdur. Artık tüm gücümüzü ve imkanlarımızı, istihdam ve istikrar odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve geliştirmeye teksif ediyoruz. Amacımız hem iş insanlarını hem de vatandaşları 1 ay, 6 ay, 1 yıl, 3 yıl sonrasını görebilecekleri güven ve istikrar iklimine kavuşturmaktır.

Kur makul seviyeye ulaşacak

Yılbaşından itibaren kurun, bu hafta başındaki gibi makul bir seviyede istikrar kazanacağını değerlendiriyoruz.

Vatandaşlarımızın tasarruflarını kendi paramızda tutumlarını istiyorum ve tavsiye diyorum. Kendi paramızı ölçü olarak almadığımız sürece her zaman batmaya mahkumuz. Faiz aşağı faiz yukarı artık lütfen bu işi kitabımızdan çıkaralım. Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar.'

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