Erdoğan'dan dikkat çeken hamle! Bugün görüşecek

İngiliz Reuters Ajansı’na konuşan yetkililer, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlendiğini belirtti.

Mıcrosoft ve Netflıx de var

Kaynaklar, toplantının, 14 Haziran’daki NATO zirvesinde ABD başkanlık seçimleri sonrasında ilk kez bir araya gelecek ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi için hazırlık olduğunu belirtti.

Toplantıya Microsoft ve Netflix gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de katılacağı öğrenildi. Türkiye-ABD ticareti 2019 yılında 21 milyar dolar hacmine ulaşmıştı, iki ülke bunu yılda 100 milyar dolara çıkarma niyetini açıklamıştı. Ancak iki ülke ilişkileri son dönemde Rusya’dan S-400 füzesi alımı gibi nedenlerle gerilmişti.