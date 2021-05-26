  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tatbikat öncesi acı haber! Şehit haberi geldi
Hasan Nasrallah'tan İsrail'e Kudüs uyarısı
AK Parti’den 3 ciltlik icraat kitabı
Trump'ın davası için jüri oluşturuldu
Siyaset Erdoğan'dan dikkat çeken hamle! Bugün görüşecek
Siyaset

Erdoğan'dan dikkat çeken hamle! Bugün görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye yatırımı teşvik etmek için Amerikalı 20 büyük şirketin yöneticileriyle bugün telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 08:11:00 -
Erdoğan'dan dikkat çeken hamle! Bugün görüşecek

İngiliz Reuters Ajansı’na konuşan yetkililer, toplantının ABD Ticaret Odası, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Büyükelçiliği ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından düzenlendiğini belirtti.

Mıcrosoft ve Netflıx de var

Kaynaklar, toplantının, 14 Haziran’daki NATO zirvesinde ABD başkanlık seçimleri sonrasında ilk kez bir araya gelecek ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmesi için hazırlık olduğunu belirtti.

Toplantıya Microsoft ve Netflix gibi şirketlerin üst düzey yöneticilerinin de katılacağı öğrenildi. Türkiye-ABD ticareti 2019 yılında 21 milyar dolar hacmine ulaşmıştı, iki ülke bunu yılda 100 milyar dolara çıkarma niyetini açıklamıştı. Ancak iki ülke ilişkileri son dönemde Rusya’dan S-400 füzesi alımı gibi nedenlerle gerilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...
Ekonomi

Altın alacaklar için yeni uyarı geldi: 1-2 gün içinde...

Altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam ederken uzmanlar yukarı yönlü hareketin devam edeceğine dair tahminler yapıyor.
Devrik mafya Sedat Peker'e soğuk duş
Gündem

Devrik mafya Sedat Peker'e soğuk duş

Eski Meclis başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulu..
TSK'dan PKK'ya 'Pençe' darbesi: 129 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

TSK'dan PKK'ya 'Pençe' darbesi: 129 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 4 PKK'lı teröristin öldürülmesiyle Pençe operasyonlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayıs..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay