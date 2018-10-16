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Erdoğan’dan dikkat çeken görüşme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ODTÜ mezuniyet töreninde açtıkları pankartın ardından gözaltına alınan öğrencilerle görüştü.

16 Ekim 2018 Salı 19:48
Erdoğan’dan dikkat çeken görüşme

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabul Erdoğan’ın öğrencilere geçtiğimiz günlerde çay daveti üzerine gerçekleşti. ODTÜ Mezuniyet töreninde Erdoğan ile ilgili pankart açan ve o dönem gelen eleştiriler üzerine gözaltına alınan öğrenciler daveti kabul ederek bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne gitti. görüşmenin de 45 dakika sürdüğü öğrenildi. Görüşmenin oldukça samimi bir havada geçtiği Erdoğan’ın bu gözaltılardan duyduğu rahatsızlığa atıfta bulunan sözler kullandığı kaydedildi.

Mezuniyet töreni sırasında pankartı taşıyan 3 öğrenci gözaltına alınmış ve daha sonra serbest bırakılmıştı. Pankartı tören alanına götürmeye yardım ettiği bildirilen ve pankartı bastığı belirlenen öğrenciler de dahil olmak üzere 5 kişi hakkında da dava açılmıştı

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 19:48
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. ODTÜ

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