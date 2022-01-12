Erdoğan'dan dikkat çeken açıklama: Demirtaş ve Öcalan hesaplaşacak!

AK Parti grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın arasında bir hesaplaşma olacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün TBMM'deki partisinin grup toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomiye ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunan Erdoğan, 'terör'den tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Kendi içlerinde bir hesaplaşmaları var"

İki taraf arasında bir hesaplaşma olacağını söyleyen Erdoğan, "Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Bu teröristlerden oluşan parlamento demokratik bir parlamento olamaz. Zannediliyor ki şu an her yer toz pembe. Onların da kendi içlerinde hesaplaşmaları var, bu hesaplaşmayı yapacaklar" şeklinde konuştu.

HDP'li vekile sessiz kalan muhalefete tepki

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında da sert sözler söyleyerek, skandal olaya sessiz kalan muhalefete de tepki gösteren Erdoğan, "Malum terör örgütünden birisi ile resimler yayınlanıyor. PKK'nın uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. Biz tabii Karma Komisyona süratle bunu gönderdik. Gereği bunun yapılacaktır. Biz parlamentomuzda bu tür birilerini görmek istemiyoruz. PKK terör örgütünün uzantılarını görmek istemiyoruz. Bay Kemal sen neden susuyorsun? İP neden susuyorsun, HDP sen niye susuyorsun? Ağızlarından bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Diğerleri de yamalı bohça, onlarda da bir şey yok." ifadelerini kullandı.