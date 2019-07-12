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Erdoğan'dan Dengir Mir Mehmet Fırat için başsağlığı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlandı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:58
Erdoğan'dan Dengir Mir Mehmet Fırat için başsağlığı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasetçi Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımlandı. Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Türk siyasetinin saygıdeğer isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat'a Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum."

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:58
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Dengir Mir Mehmet Fırat
  3. vefat
  4. Taziye
  5. Adalet ve Kalkınma Partisi

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  • Mesut SarpMesut Sarp12 dk önce
    Reiz bu olmadi. Rahmetli Dengir Mir Mehmet Fırat AK Partiyi senle kurdu, partide degerli görevler yapti ve Kürt siyasetiyle anlaşamayinca HDPden milletvekili secildi. Sonra HDPli bir kac milletvekili gibi savcılarınca hapse atıldi son seneleri hapis ve hastane köşelerinde gecti. Sense sana hakaretler yagdıran Bahceli ve Süleyman Soyluyla devam ediyorsun. Oldumu ve dogrumu bu olanlar şu ölümlü dünyada !

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