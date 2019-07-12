Erdoğan'dan çok konuşulacak Ali Babacan çıkışı: Kimlerle görüşüyorlar, duyan var mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta başladığı milletvekilleri ile istişare toplantılarının sonuncusunu dün gerçekleştirdi. 20'ye yakın milletvekilinin söz aldığı toplantıda Erdoğan seçim sonuçlarını değerlendirdi ve milletvekillerinden gelen görüşlere cevap verdi.

Edinilen bilgilere göre Erdoğan, seçimlerin artık geride kaldığını, önümüzdeki dört senelik süreçte milletle olan bağlarını daha da güçlendireceklerini söyledi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Erdoğan, "Seçimlerden büyük bir başarı ile çıktık. Ankara ve İstanbul gibi sembol yerlerde belediye başkanlıklarını kaybetmiş olabiliriz ama Türkiye genelinde zafer yine bizim olmuştur. Siz de artık seçim sonuçlarına takılıp kalmayın, biz elbette ki, istişarelerimizi, değerlendirmelerimizi yapacağız. Hatalarımızı eksiklerimizi tespit edeceğiz. Teşkilatlarımızla değerlendireceğiz. Milleti dinleyeceğiz ve önümüze bakacağız. 2023 seçimlerine daha güçlü gireceğiz" dedi.

'Hüsrana uğrarlar'

Ali Babacan'ın yürüttüğü yeni parti çalışmalarına ilişkin milletvekillerinin "AK Parti'den başka istifalar olabileceği ve Babacan ve ekibinin buna ilişkin görüşmeler yürüttüğü" iddialarını gündeme getirmesi üzerine de Erdoğan şöyle konuştu:

"Kimlerle görüşüyorlarmış, ben kimseyi duymadım. Sizin aranızdan duyan var mı? (Milletvekillerinden 'yok' cevabını alınca) Daha önce de buna benzer şeyler yaşandı. Hepsi hüsrana uğradı. Kim hatırlıyor şimdi onları? Hepsi unutuldu gitti. Bunları da aynı son bekliyor. AK Parti'den hiçbir arkadaşımın bunlarla hareket edeceğini düşünmüyorum. Ben bu davaya inanan hiçbir arkadaşımın bunlara prim vereceğini düşünmüyorum. Biz birlik beraberliğimizi koruyacağız."