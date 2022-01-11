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Siyaset Erdoğan’dan CHP’li Özkoç’a dava
Siyaset

Erdoğan’dan CHP’li Özkoç’a dava

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik “Erdoğan, sen FETÖ’cünün Allah’ısın” şeklindeki skandal sözlerinden dolayı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’a 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

Yeniakit Publisher
2022-01-11 10:29:00 -
Erdoğan’dan CHP’li Özkoç’a dava

HABER MERKEZİ

Erdoğan ayrıca, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla CHP’li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özkoç’un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğu belirtildi.

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