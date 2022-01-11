Erdoğan’dan CHP’li Özkoç’a dava
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik “Erdoğan, sen FETÖ’cünün Allah’ısın” şeklindeki skandal sözlerinden dolayı, CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç’a 250 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.
HABER MERKEZİ
Erdoğan ayrıca, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle avukatı aracılığıyla CHP’li Engin Özkoç hakkında suç duyurusunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, Özkoç’un partisinin Kocaeli İl Danışma Toplantısında Cumhurbaşkanının kişilik haklarını ihlal eden isnatlarda bulunduğu belirtildi.