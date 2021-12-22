Erdoğan'dan CHP sözcüsüne faiz ve enflasyon tokadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Sandık, dövize de faize de yapılacak en etkili müdahale" açıklamasını yapan CHP'li Faik Öztrak'a cevap verdi.

İşte o açıklamalar:

Dünyada eşi benzeri görülmemiş şekilde, ekonomimize sinsi tuzaklar kuruldu. Gece yarıları başlayan finans oyunları başladı. Ambargolar açıkça yapılır hale geldi. Dışardan birileri bu oyunu kurarken, içerden birileri bu oyunun figüranı oldu.

Ekonomik her türlü tuzağı Allah'ın yardımı ve milletimizin gayretiyle engelledik. Hamdolsun bu ülkeyi hedeflerinden koparmadık.

Enflasyondan kurtulmak için Ana muhalefetin sözcüsü bizden kurtulmanın gereğinden bahsediyor. Enflasyonu yüzde 7'ye düşüren kimdi? Biz yaptık. Faizi yüzde 4.5'lere düşüren kimdi? Biz yaptık. Sizin tarihiniz yüksek faiz ve enflasyonlarla dolu. Biz ise halkımızı ne faize ne enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve bunun mücadelesini veriyoruz. Şimdi tüm bu birikimin üzerine, yeni bir atılımın içerisindeyiz. Bugüne kadar nasıl anlımızın akıyla çıktıysak, bu defa da istediğimiz neticelere ulaşacağız. Önümüzde engeller yok mu, bu ana muhalefetten büyük engel olur mu? Ama bizim azmimiz ve kararmızın bunların hepsinden üstündür. Yeter ki kardeşliğimize birliğimize sahip çıkalım. Ülkemizdeki bir kesim dışarıdan aldığı destekle bu kardeşliğimizi dinamitleme peşinde. Öyle parmak sallamakla bir yere varmazsınız.