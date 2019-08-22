Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle biranma mesajı yayımladı.22 Ağustos 2019 Perşembe 11:44
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefat yıl dönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarından itibaren, siyasi hayatın çeşitli dönemlerinde önemli görevler üstlenmiş, demokrasi tarihimizde derin izler bırakmıştır. Çok partili hayata geçişin etkili isimlerinden merhum Celal Bayar'ı, vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum" ifadelerini kullandı.
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