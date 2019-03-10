Erdoğan'dan büyük vefa! Cezaevinde mektuplaştığı arkadaşı ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Pınarhisar Cezaevi'ndeyken mektuplaştığı Elazığ’da yaşayan o dönem 11 yaşında olan Burak Soylu ile bir araya geldi.

O dönemde Milli Gençlik Vakfı’nda olan Burak Soylu, Erdoğan’a cezaevi yıllarında yazdığı mektupta duygularını ifade ederek, hukuk fakültesi okuyacağını belirtmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışması kapsamında geldiği Elazığ'da Av. Burak Soylu (31) ile görüştü. Havalimanında yapılan görüşmede Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine gönderdiği mektubu hediye etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi'nde Burak Soylu'ya yolladığı mektupta, şu satırları yazmıştı: "Sevgili kardeşim mektubunuzdaki duygularınıza teşekkür ediyorum. Hizmet sürecini bıraktığımız yerden devam ettirmenin hazırlığı içinde olduğumuz Pınarhisar Cezaevi'nden kalbi duygularla muhabbetlerimi bildiriyorum selam ve dua ile."

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