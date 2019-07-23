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Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı sosyal medyadan paylaştığı mesajla tebrik etti.

23 Temmuz 2019 Salı 15:53
Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti.

Erdoğan, paylaşımında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

 

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 15:53
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Boris Johnson

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