Erdoğan'dan Boris Johnson'a tebrik! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı sosyal medyadan paylaştığı mesajla tebrik etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'daki paylaşımında, İngiltere'nin yeni Başbakanı Johnson'ı tebrik etti. Erdoğan, paylaşımında, "Birleşik Krallık'ın 77. Başbakanı olan Boris Johnson'ı tebrik ediyor, kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum. Bu yeni dönemde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerine yer verdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.