  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan’dan bomba müjde! Duyunca ‘bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz
Siyaset

Erdoğan’dan bomba müjde! Duyunca ‘bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz

Enerji konusunda büyük adımlar atılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda 'Bu da nereden çıktı' diyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 12:17:00 -
Erdoğan’dan bomba müjde! Duyunca ‘bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi yaptı. Erdoğan'ın burada enerji yatırımları hakkında yaptığı açıklama ise ayrıca dikkat çekti.

Kendisine yöneltilen, "Krizler dünyada güç dengelerini değiştiriyor. Türkiye’nin kararlı bir dış politikası var ve zaman Türkiye’yi haklı çıkardı. Türkiye’nin dünyada bir enerji sıkıntısı yaşanırken, liderlerin Türkiye’ye ziyaretleri, bunların hepsini bir araya getirecek olursak, Türkiye’nin enerji hub’ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?" sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda “Bu da nereden çıktı” diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tik

Gizem yapmış zaar.

DRSN

İNŞALLAH BAŞKANIM DUAMIZ SİZİNLE MEMLEKETİMİZLE
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay