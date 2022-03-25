Erdoğan’dan bomba müjde! Duyunca ‘bu da nereden çıktı’ diyeceksiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi vesilesiyle gerçekleştirdiği Belçika ziyareti dönüşünde gazetecilerle söyleşi yaptı. Erdoğan'ın burada enerji yatırımları hakkında yaptığı açıklama ise ayrıca dikkat çekti.

Kendisine yöneltilen, "Krizler dünyada güç dengelerini değiştiriyor. Türkiye’nin kararlı bir dış politikası var ve zaman Türkiye’yi haklı çıkardı. Türkiye’nin dünyada bir enerji sıkıntısı yaşanırken, liderlerin Türkiye’ye ziyaretleri, bunların hepsini bir araya getirecek olursak, Türkiye’nin enerji hub’ı olma hedefi vardı, bu hedefte mesafenin azaldığını söyleyebilir miyiz?" sorusuna Erdoğan şu cevabı verdi:

İnşallah bu önümüze yeni kapılar açacak. Şu anda açıklamayacağım. İnşallah bu yaptığımız görüşmelerle birlikte önümüze enerjide çok daha farklı alanlar açılacak ve bunu duyduğunuzda “Bu da nereden çıktı” diyeceksiniz. Bu görüşmelerden inşallah şöyle dört dörtlük bir sonuç çıkacak. İlk görüşmeleri yaptık, inşallah arkadaşlarımız da görüşmeleri devam ettirecekler, bu görüşmelerin devamında da biz bunun açıklamasını yapacağız.