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Erdoğan’dan bomba anket açıklaması: Halkımızın yüzde 70-80'i...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk halkının Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdiğini belirtti.

24 Ekim 2019 Perşembe 23:32
Erdoğan’dan bomba anket açıklaması: Halkımızın yüzde 70-80'i...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gündeme dair soruları cevapladı. Başkan Erdoğan, Türk halkından gelen büyük desteği de açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröre karşı yürütülen operasyon ve sonrasındaki anlaşmalara halkın olumlu dönüşler verdiğini belirtti. Erdoğan bir anket yaptırmadıklarını ancak halkın yüzde 75-80'inin desteği olduğunu söyledi.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

Zaman zaman ana muhalefetin başındaki zaatın çirkin açıklamaları oluyor. Rusya'da sayın Putin ile görüşmelerimizi yaparken garip garip şeyler konuşuyor. Ben Savunma Bakanımı bunlara gönderiyorum, giderek bilgilendirdiler. Bu kadar hassas düşünüyoruz, yaptığı işe bak. Bir başkanlık sistemi ile kabinesiyle ortada olan bir hükümetiz. Bilgilendirmeyi hassas yürütürken, teröre karşı mücadelemizi konuşurken sen de kalkıp içerden bize vuruyorsun. Ülkede bir kamuoyu araştırmasına girmiş değiliz ancak yüzde 75-80 gibi bir desteğin olduğunu görüyoruz.

İyi Parti şu anda sürece olumlu bir destek veriyor. Herhangi bir olumsuz destek duymadım. CHP'nin başındaki zaatın tabanda karşılığı olduğuna inanmıyorum. Çünkü CHP'nin 6 okunda da milliyetçilik var.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 23:32
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • Metin Metin 53 dk önce
    Türkmilleti Mecburen destek veriyor sanmaki sana destek veriyor. Kadro vermediğin kahraman uzman çavuşlar ölüyor orda senin umurunda değil
  • PeynirPeynir1 sa önce
    Hep aynı yöntem..din ya da vatan, millet söylemleri ile oy kazanma..siyasiler bu oyunla malı götürmeye vatandaş da oy vermeye doyamadı. Eyyy vatandaş bir düşün. Bir sonuca bak. Her zaferden sonra cebindeki para daha da azalıyor. Neden acaba?? Bir kez düşün..ama düşünmek için kafa lazım
  • NasilNasil6 sa önce
    Oylarında artmış mi..reis merakımdan soruyorum..iktidarda olduğun sürece teröre kurban giden bir politikacı bir sarah mensubu bir bürokratın bif zengin mutehaitin çocuğunda şehit oldumu..yoksa buda mi taktiri ilahi..hakikaten bunların çocukları dünya cennetine mi talip
  • RECEPRECEP8 sa önce
    BENCEANKETTEDESTEKLEMEYENLEREDEŞÖYLEBİEALTSORUSORULMALIYDI,- 'TÜRKİYEYİDESTEKLEMİYORSANIZ ypg ' yi DESTEKLİYORMUSUNUZ'SORUSUSORULMALIYDI.ŞAYETSORULDUİSEAÇIKLANMALIDIR.
  • davincidavinci8 sa önce
    bende destekliyorum partili değilim yanlız neden destekliyorum onu bilmiyorum

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