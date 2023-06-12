Erdoğan’dan bomba adım! Bunun için düğmeye bastı

Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanarak görevini üçüncü dönemde de sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için düğmeye bastı. Kulislerden aktarılana göre, büyükşehirler için partililerini harekete geçiren Erdoğan, “Herkes büyükşehirler için çalışacak. Muhalif seçmenlerin de kapısı çalınacak, seçmenin beklentileri tek tek sorulacak. Yerel seçimlerde kimse işi şansa bırakmayacak” talimatı verdi.

Partide, daha şimdiden İstanbul ile birlikte Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve Mersin için de CHP’li başkanların karşısına “ilde sevilen, sözü geçen, her kesimi kucaklayabilecek, muhalif seçmene de hitap edebilecek belediye başkan adayları için çalışmaların başladığı” ifade ediliyor.



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