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Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim döneminde böyle bir gündemin oluşturulmasını doğru bulmadığını ifade etti.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:43
Erdoğan'dan bedelli askerlik açıklaması

24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi çalışmalarına hız veren CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan, partisinin en yetkili organı Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda önemli uyarılarda bulundu.

BEDELLİ ASKERLİK

Bazı isimlerin seçim döneminde bedelli askerliğin yeniden gündeme geldiğini hatırlatması üzerine Erdoğan, "Seçim ortamında böyle bir gündemi doğru bulmam" diye konuştu.

BAKANLIK BEKLENTİSİ

Erdoğan ayrıca bakanlık beklentisiyle adaylık konusunda tereddüt yaşayan milletvekillerine, “Kimse işaret beklemesin, aday olmak isteyen kendi kararını kendi versin” dedi.

DAVET GELMEDEN GÖREVDEN AYRILMAYIN

Erdoğan, belediye ve il başkanları ile bürokratlara da, parti yönetiminden davet gelmeden adaylık için görevlerinden ayrılmamaları uyarısında bulundu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:43
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