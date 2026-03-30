Erdoğan Barzani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konutuna düzenlenen saldırı nedeniyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.
Görüşmede bölgedeki çatışma süreci ve son gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin bu ve benzeri saldırıların daima karşısında olduğunu, bölgemizde yaşanan çatışmaların bir an önce durması gerektiğini belirtti.