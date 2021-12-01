Erdoğan'dan BAE ve körfez ülkeleri açıklaması: Kadim tarihi beraber inşa ettik

TRT ortak yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan ve önemli değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ile geliştirilen ilişkiler hakkında konuştu.

''Kadim tarihi beraber inşa ettik''

''Bizim Abu Dabi yönetimi ile attığımız adım tarihi bir adım. 11 milyar dolarlık ön anlaşma yapıldı. Bu arada tabi atılmış yine adımlar var. Yaptığımız ikili görüşmede de inşallah şubat ayı gibi nasip olursa benim bir iade-i ziyaretim olacak.

Bizim Birleşik Arap Emirlikleri ile olan süreç çok farlı bir konuma erişmiş olacak. Dargın küskün olduğumuz zaman ondan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyor bu CHP, adımları beraber attığımızda da bunlar niye barıştılar deyip oradan kendilerine sermaye çıkarmaya çalışıyorlar. Şimdi inşallah şubatın ilk yarısında oradayım. Bunun dışında yine bölge ülkeleri içerisinde Bahreyn onların bize gelme durumları var. Onlarla görüşmelerimizi yapacağız. İnşallah Suud ile olan münasebetleri daha iyi bir duruma getirme çabasında olacağız. Kadim tarihi biz beraber inşa ettik, beraber paylaştık paylaşıyoruz bizim Körfez ülkeleri ile aramızda çok ciddi bir iş birliği potansiyeli mevcut. Karşılıklı faydaya dayalı yeni projeleri de ortak yatırımlar için bir fırsat olarak görüyoruz.'' açıklamasında bulundu.