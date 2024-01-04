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Gündem Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi
Gündem

Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi

Yeniakit Publisher
2024-01-04 16:26:00 -
Erdoğan'dan Ankara ve İstanbul adayı açıklaması! Tarih verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul adayını Pazar günü açıklayacaklarını duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde parti yönetimiyle yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İstanbul adayıyla ilgili Başkan Erdoğan, ''İstanbul adayını Pazar günü duyacaksınız. Bizim yapacağımız açıklamalar a’dan z’ye hepsi sürprizdir, hem de kazanma azmimimizin göstergesi olacaktır.'' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, Ankara adayını ise Ankara'daki seçim beyannamesi programında açıklanacağını belirtti.

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