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Siyaset Erdoğan'dan Ali Babacan'a bomba gönderme: Talimatı ben verdim, övünen o!
Siyaset

Erdoğan'dan Ali Babacan'a bomba gönderme: Talimatı ben verdim, övünen o!

TRT ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da gönderme yaptı. Erdoğan, paradan 6 sıfırın atılmasına Babacan'ın da karşı çıktığını söyleyerek, kendisinin verdiği talimat üzerinden övündüğünü söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 23:26:00 - 2021-11-30 23:29:13
Erdoğan'dan Ali Babacan'a bomba gönderme: Talimatı ben verdim, övünen o!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak gündeme dair açıklamalarda bulundu. Mevcut faiz düşürme politikasına yönelik konuşan Erdoğan, eski ekonomi bakanı olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a da göndermede bulundu.

"Ne sen attın ya? Dönemin başbakanı olarak ben attım"

6 sıfır atılmasına dair Ali Babacan'a yönelik konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Benim de yakın çevremde birçok insan bunları geçmişte de savunmadılar. Biz 6 sıfırı atıyoruz dediğimizde, 'Taksim Meydanı'nda anırırım' diyenler vardı. En yakınımda olanlardan bile karşı çıktı. Şu anda o da siyasette, 'kurmayacağım' dediği halde parti de kurdu. Şimdi 6 sıfır attık diye övünmeye başladı. Ne sen attın ya? Dönemin başbakanı olarak ben attım. Benzer birçok ekonomik kararın altında benim imzam var. Sen benim bakanımsın. Buna benzer birçok şeyler yaşadık."

"Biz bu sarmala son veriyoruz"

Artık cari açık verip bu açığı dış borçla finanse eden değil, döviz kazanıp cari fazla veren bir ekonomi olma hedefiyle hareket ediyoruz, bu hedefe çok yakınız. Şu anda yüksek faizle sıcak para çekerek döviz kurunu baskılayıp ithalatı ucuzlatmak enflasyonla mücadele değildir. Bize dayatılan yüksek faiz politikası yeni bir olay da değil. Yerli üretimi yok eden üretim maliyetlerini arttırarak yapısal enflasyonu kalıcı hale getiren bir modeldir. Biz bu sarmala son veriyoruz."

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Yorumlar

CAVİT ÇAKIR

Allah için Babacan döneminde ekonomi çok iyi idi. Piyasalar güveniyordu. Şimdi hiç güven kalmadı. Döviz fırladı. Her şey ateş pahası. Sorumlusu Babacan mı?
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